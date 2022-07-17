"Всі його злочинні дії задокументовані": Зеленський про ексначальника СБУ в Криму

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"Сьогодні мені доповіли результати чергової операції проти злочинців, які працювали на ворога. Працівниками Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України був затриманий колишній керівник Головного управління СБУ в Автономній республіці Крим. Ця особа була звільнена мною з посади ще на початку повномасштабного вторгнення, і, як бачимо, те рішення було абсолютно виправданим. Зібрано достатньо доказів для повідомлення цій особі про підозру у державній зраді", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що всі його злочинні дії задокументовані.

"Усьому, що він робив протягом цих місяців і також раніше, буде надана належна юридична оцінка. Так само відповідатимуть і всі, хто разом з ним входив до складу злочинного угруповання, що працювало в інтересах російської федерації. Йдеться про передачу ворогу таємної інформації та інші факти співпраці з російськими спецслужбами. Хочу подякувати всім, хто брав участь у цій операції. Це справді можна назвати самоочищенням", - додав президент.

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