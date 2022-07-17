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"Всі його злочинні дії задокументовані": Зеленський про ексначальника СБУ в Криму

"Всі його злочинні дії задокументовані": Зеленський про ексначальника СБУ в Криму

Київ • УНН

 • 203354 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що ДБР та СБУ затримали колишнього керівника Головного управління Служби Безпеки України в Криму Олега Кулінича. Його звільнили з посади ще на початку повномасштабного російського вторгнення, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні мені доповіли результати чергової операції проти злочинців, які працювали на ворога. Працівниками Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України був затриманий колишній керівник Головного управління СБУ в Автономній республіці Крим. Ця особа була звільнена мною з посади ще на початку повномасштабного вторгнення, і, як бачимо, те рішення було абсолютно виправданим. Зібрано достатньо доказів для повідомлення цій особі про підозру у державній зраді", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що всі його злочинні дії задокументовані.

"Усьому, що він робив протягом цих місяців і також раніше, буде надана належна юридична оцінка. Так само відповідатимуть і всі, хто разом з ним входив до складу злочинного угруповання, що працювало в інтересах російської федерації. Йдеться про передачу ворогу таємної інформації та інші факти співпраці з російськими спецслужбами. Хочу подякувати всім, хто брав участь у цій операції. Це справді можна назвати самоочищенням", - додав президент.

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Українські Національні Новини

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