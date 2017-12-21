Все важные кадровые вопросы зависят от политической воли Президента - нардеп

"Сегодня есть ряд кадровых вопросов давно нуждаются в обновлении - ЦИК, Счетная палата, аудиторы, перезагрузки НАПК, Фонд госимущества, НБУ. Все эти вопросы к Президенту Украины. Зная, что Валерия Гонтарева уже давно написала заявление на увольнение, то это вопрос его политической воли, ибо профессиональных людей в нашей стране достаточно. Просто определиться, предложить кандидатуру парламент, начать переговоры с депутатами, а не делать это в последний день и предоставлять аргументы о необходимости банковской системы", - подчеркнула Г.Гопко.

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Она добавила, что ожидания по поводу реформы национальной безопасности является со стороны всех западных партнеров Украины.

"Все международные партнеры четко говорят, что в изменения сфере правоохранительных разведывательных органов есть необходимость. Все они четко говорят, что СБУ в таком состоянии является недореформированной - количество состава, многие функции, которые у них есть. Все это требует изменений", - резюмировала Г.Гопко.

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Ранее сообщалось, что 21 декабря Верховная Рада Украины может уволить Валерию Гонтареву с занимаемой должности, и назначить нового главу НБУ.