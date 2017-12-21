Всі важливі кадрові питання залежать від політичної волі Президента - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На сьогоднішній день всі важливі кадрові питання залежать від політичної волі Президента України. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні є ряд кадрових питань які давно потребують оновлення — ЦВК, Рахункова палата, аудитори, перезавантаження НАЗК, Фонд держмайна, НБУ. Всі ці питання до Президента України. Знаючи, що Валерія Гонтарева вже давно написала заяву на звільнення, то це питання його політичної волі, бо фахових людей в нашій країні достатньо. Просто визначитись, запропонувати кандидатуру парламенту, почати перемовини з депутатами, а не робити це в останній день і надавати аргументи щодо потреби надійної банківської системи”, — підкреслила Г.Гопко.
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Вона додала, що очікування з приводу реформи національної безпеки є зі сторони всіх західних партнерів України.
“Всі міжнародні партнери чітко говорять, що в зміни сфері правоохоронних розвідувальних органів є потреба. Всі вони чітко говорять, що СБУ в такому стані як вона є не до реформованою — кількість складу, багато функції, які у них є. Все це потребує змін”, — резюмувала Г.Гопко.
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Раніше повідомлялося, що 21 грудня Верховна рада України може звільнити Валерію Гонтареву з займаної посади, та назначити нового голову НБУ.