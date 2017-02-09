Все страны-члены НАТО полностью поддерживают Украину - В.Гройсман

"Хочу подчеркнуть, я услышал четкие месседжи, что Альянс полностью поддерживает Украину. Все 28 стран-членов абсолютно четко высказались в поддержку Украины ... Сегодня по линии НАТО все абсолютно очень четко показывают, что Украину поддерживают, понимают и других двух мнений в Альянсе нет ", - отметил В.Гройсман.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригласил руководство НАТО в Украину и отметил, что визит может состояться уже летом .

Как сообщал УНН, Украина приложит усилия для углубления сотрудничества с НАТО.