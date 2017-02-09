Всі країни-члени НАТО повністю підтримують Україну – В.Гройсман

“Хочу підкреслити, я почув чіткі меседжі, що Альянс повністю підтримує Україну. Всі 28 країн-членів абсолютно чітко висловилися у підтримку України... Сьогодні по лінії НАТО все абсолютно дуже чітко засвідчує, що Україну підтримують, розуміють і інших двух думок в Альянсі немає”, — зазначив В.Гройсман.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запросив керівництво НАТО в Україну і відзначив, що візит може відбутися вже влітку.

Як повідомляв УНН, Україна докладе зусиль для поглиблення співпраці з НАТО.