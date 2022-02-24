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15 марта, 19:03 • 100208 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128807 просмотра

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“Все боятся, не отвечают”: Зеленский о вступлении в НАТО

“Все боятся, не отвечают”: Зеленский о вступлении в НАТО

Киев • УНН

 • 401562 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что спросил у лидеров Европы вступит ли Украина в НАТО, однако все бояться отвечать. Об этом информирует УНН со ссылкой на видеообращение президента.

Цитата

“Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся. Не отвечают. А мы не боимся ничего. Не боимся, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантии безопасности для нашей страны и нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО), но при этом у нас будут гарантии”, — заявил Зеленский.

Детали

Он добавил, что судьба страны зависит от украинской армии и народа, “от вашей мудрости и большой поддержке всех друзей Украины”.

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