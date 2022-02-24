“Всі бояться, не відповідають”: Зеленський про вступ до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запитав у лідерів Європи чи вступить Україна в НАТО, проте всі боятися відповідати. Про це інформує УНН з посиланням на відеозвернення президента.
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“Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи чи буде Україна в НАТО, запитав прямо. Всі бояться. Не відповідають. А ми не боїмося нічого. Не боїмося Росії, не боїмося говорити з Росією, говорити про все: гарантії безпеки для нашої країни і нейтральний статус (ми ж зараз не в НАТО), але які при цьому у нас будуть гарантії”, — заявив Зеленський.
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Він додав, що доля країни залежить від української армії і народу, “від вашої мудрості і великої підтримки всіх друзів України”.
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