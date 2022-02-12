Шестой раз подряд: Ребров продолжил выигрывать персональные награды в ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Главного тренера ФК "Аль-Айн" Сергей Ребров выиграл звание лучшего тренера декабря и января в чемпионате ОАЭ, передаетУННсо ссылкой на сайт клуба.
Детали
В декабре команда под руководством украинского специалиста одержала две победы и сыграла вничью. В январе - выиграла и проиграла по разу.
До этого 47-летний специалист признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе, сентябре, октябре и ноябре.
Дополнение
На данный момент команда Реброва занимает первое место в даном рейтинге и опережает ближайшего преследователя на шесть очков.