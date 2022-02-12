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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 65196 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Вшосте поспіль: Ребров продовжив вигравати персональні нагороди в ОАЕ

Вшосте поспіль: Ребров продовжив вигравати персональні нагороди в ОАЕ

Київ • УНН

 • 18913 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Головного тренера ФК "Аль-Айн" Сергій Ребров виграв звання найкращого тренера грудня та січня в чемпіонаті ОАЕ, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Деталі

У грудні команда під керівництвом українського фахівця здобула дві перемоги та зіграла внічию. У січні – виграла та програла по разу.

До цього 47-річний фахівець визнавався найкращим тренером чемпіонату ОАЕ у серпні, вересні, жовтні та листопаді.

Доповнення

На даний момент команда Реброва посідає перше місце у даному рейтинзі та випереджає найближчого переслідувача на шість очок.

Українські Національні Новини

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