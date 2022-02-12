Вшосте поспіль: Ребров продовжив вигравати персональні нагороди в ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Головного тренера ФК "Аль-Айн" Сергій Ребров виграв звання найкращого тренера грудня та січня в чемпіонаті ОАЕ, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
У грудні команда під керівництвом українського фахівця здобула дві перемоги та зіграла внічию. У січні – виграла та програла по разу.
До цього 47-річний фахівець визнавався найкращим тренером чемпіонату ОАЕ у серпні, вересні, жовтні та листопаді.
Доповнення
На даний момент команда Реброва посідає перше місце у даному рейтинзі та випереджає найближчого переслідувача на шість очок.