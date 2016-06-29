Всеукраинские соревнования по судомодельному спорту начнутся сегодня в Кировограде
Киев • УНН
КИРОВОГРАД-КИЕВ. 29 июня. УНН. Всеукраинские открытые соревнования учащейся молодежи по судомодельному спорту ( "NS" - модели до 600мм) пройдут в Кировограде. Об этом проинформировали в коммунальном учреждении "Кировоградский областной центр научно-технического творчества учащейся молодежи", сообщает УНН.
В соревнованиях планируется участие команд из более 10 областей Украины, которые представляют более 100 моделей-копий судов.
Торжественное открытие соревнований состоится сегодня, 29 июня, закрытие соревнований - 3 июля.
Соревнования проведет Украинский государственный центр внешкольного образования совместно с Федерацией судомоделизма и судомодельному спорту Украины, Кировоградским областным центром научно-технического творчества учащейся молодежи и Станцией юных техников Кировоградского городского совета.