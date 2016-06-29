Всеукраинские соревнования по судомодельному спорту начнутся сегодня в Кировограде

В соревнованиях планируется участие команд из более 10 областей Украины, которые представляют более 100 моделей-копий судов.

Торжественное открытие соревнований состоится сегодня, 29 июня, закрытие соревнований - 3 июля.

Соревнования проведет Украинский государственный центр внешкольного образования совместно с Федерацией судомоделизма и судомодельному спорту Украины, Кировоградским областным центром научно-технического творчества учащейся молодежи и Станцией юных техников Кировоградского городского совета.