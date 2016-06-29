Всеукраїнські змагання з судномодельного спорту розпочнуться сьогодні у Кіровограді
Київ • УНН
КІРОВОГРАД-КИЇВ. 29 червня. УНН. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з судномодельного спорту (“NS” — моделі до 600мм) пройдуть у Кіровограді. Про це проінформували в комунальному закладі “Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді”, повідомляє УНН.
У змаганнях планується участь команд з понад 10 областей України, які представляють більше 100 моделей-копій суден.
Урочисте відкриття змагань відбудеться сьогодні, 29 червня, закриття змагань - 3 липня.
Змагання проведе Український державний центр позашкільної освіти спільно з Федерацією судномоделізму і судномодельного спорту України, Кіровоградським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді та Станцією юних техніків Кіровоградської міської ради.