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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43351 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108815 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100722 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107987 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 118545 просмотра

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Всеукраинский совет церквей осудил акт вандализма над памятником Шолом-Алейхему

Всеукраинский совет церквей осудил акт вандализма над памятником Шолом-Алейхему

Киев  •  УНН

 • 14883 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО - ред.) осудил надругательство над памятником еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве, назвав это актом вандализма и покушением на межнациональный и межрелигиозный мир в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ВСЦиРО.

"Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, который объединяет в своем составе более 90 процентов верующих людей христианского, иудейского и мусульманского вероисповедания, решительно осуждает надругательство над памятником еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве. Это, безусловно, акт вандализма и покушение на межнациональный и межрелигиозный мир в Украине", - говорится в сообщении.

В совете церквей считают, что подобный поступок, ставит целью нанести вред украинско-еврейским отношениям и выставить украинцев в мире, как закоренелых антисемитов.

"Мы считаем такие акты недопустимыми и обращаем внимание на то, что системность, с которой злоумышленники совершают акты вандализма и надругательства, свидетельствует о заинтересованности третьей стороны нанести вред украинско-еврейским отношениям и выставить украинский перед миром, как закоренелых антисемитов. Но мы знаем, что антисемитизм и вандализм не пользуются поддержкой широких масс украинского общества. Поэтому мы просим всех наших сограждан поставить решительный заслон враждебным попыткам разжечь огонь межнациональной и межрелигиозной вражды в Украине.

"Мы обращаемся к Национальной полиции и МВД Украины с просьбой расследовать данный инцидент и привлечь виновных к установленной законодательством ответственности", - сообщили в ВСЦиРО.

Напомним, неизвестные в Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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