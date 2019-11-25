Поліція відкрила кримінальне провадження через спаплюження пам’ятнику Шалом-Алейхему
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через пошкодження пам’ятника Шолом-Алейхему в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
«Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження.
Як повідомляв УНН, головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман заявив, що невідомі обмалювали свастикою пам’ятник письменнику Шолом-Алейхему.