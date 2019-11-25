Невідомі в Києві осквернили пам'ятник Шолом-Алейхему
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Пам'ятник відомому єврейському письменнику Шолом-Алейхему, встановлений недалеко від Центральної синагоги в Києві, розмалювали свастиками. Про це у себе на сторінці повідомив головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман, передає УНН.
"Чергова провокація навпроти нашої синагоги. Сьогодні вранці...", - написав він.
Нагадаємо, що в жовтні цього року на сходи Центральної синагоги в Києві невідомі люди в камуфляжі кинули опудало з фотографією Ігоря Коломойського, залите червоною фарбою. Моше Реувен Асман звернувся в правоохоронні органи, з вимогою знайти і притягнути до відповідальності винних.