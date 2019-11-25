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Всеукраїнська рада церков засудила акт вандалізму над пам’ятником Шолом-Алейхему

Всеукраїнська рада церков засудила акт вандалізму над пам’ятником Шолом-Алейхему

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО - ред.) засудила наругу над пам'ятником єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві, назвавши це актом вандалізму та замахом на міжнаціональний і міжрелігійний мир в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу представництва ВРЦіРО.

"Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, яка об’єднує в своєму складі понад 90 відсотків віруючих людей християнського, іудейського та мусульманського віросповідань, рішуче засуджує наругу над пам'ятником єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві. Це, безперечно, акт вандалізму та замах на міжнаціональний і міжрелігійний мир в Україні", - йдеться у повідомленні.

У раді церков вважають, що подібний вчинок, ставить на меті завдати шкоди українсько-єврейським відносинам та виставити українців перед світом, як закоренілих антисемітів.

"Ми вважаємо такі акти неприпустимими та звертаємо увагу на те, що системність, з якою зловмисники вчиняють акти вандалізму і наруги, свідчить про зацікавленість третьої сторони завдати шкоди українсько-єврейським відносинам та виставити українців перед світом, як закоренілих антисемітів. Але ми знаємо, що антисемітизм та вандалізм не користуються підтримкою широкого загалу українського суспільства. Тому ми просимо усіх наших співгромадян поставити рішучий заслін ворожим спробам розпалити вогонь міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі в Україні.

"Ми звертаємось до Національної поліції та МВС України з проханням розслідувати зазначений інцидент і притягнути винних до встановленої законодавством відповідальності", - повідомили у ВРЦіРО.

Нагадаємо, невідомі в Києві осквернили пам'ятник Шолом-Алейхему.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

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