Всеукраинская эколига заявила о неудовлетворительном экологическом состоянии Черного моря и основных рисках
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. ОО "Всеукраинская экологическая лига" заявила о том, что на сегодняшний момент экологическое состояние Черного моря является неудовлетворительным. Об этом журналистам УНН сообщили в ОО в ответ на запрос.
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"На данный момент экологическое состояние Черного моря является неудовлетворительным, негативную динамику усиливает изменение климата. Черное море является самым изолированным морем в мире, и почти все, что попадает в его акваторию остается в его экосистеме.
Водосборная площадь бассейнов рек Черного моря составляет 1,5 млн км². В акваторию Черного моря попадает сток четырех крупнейших рек: Дунай, Днестр, Днепр и Южный Буг. Сельскохозяйственная деятельность на указанной водосборной территории является причиной выноса с речным стоком в моря пестицидов, ядохимикатов, нефтепродуктов, излишков удобрений и органических веществ.
К основным источникам загрязнения, засорения моря относятся речной сток, сброс обратных и сточных вод из точечных береговых источников, диффузное загрязнение, поступающее из морских транспортных средств", - отметили во Всеукраинской экологической Лиге.
Там подчеркнули - наиболее критическими показателями состояния морской среды и опасных факторов негативного воздействия являются эвтрофикация и ее последствия.
"... значительное загрязнение морских экосистем токсичными и канцерогенными веществами, микробиологическое загрязнение, уменьшение биологического разнообразия, сокращения объема морских живых ресурсов, включая рыбные запасы, снижение качества и доступности рекреационных ресурсов, возникновения угроз здоровью населения", - заявляют в Лиге.
В то же время во Всеукраинской экологической лиге считают, что ввод в эксплуатацию проекта “Глубоководный выпуск” должно улучшить качество морской воды в Черном море и решить проблему переполнения Хаджибейского лимана.
“Целью “Глубоководного выпуска” является прекращение сброса неочищенных стоков в Черное море, а также выпуск очищенных стоков на гарантированно безопасное расстояние от берега на глубине 16 м. Прокладка главной трубы диаметром 2 м для “Глубоководного выпуска” завершено еще в 2011 году, ее пропускная способность - 400 000 куб. Отсутствие системы отвода сточных вод повышает риски прорыва дамбы на Хаджибейском лимане, как следствие может произойти подтопление окружающих территорий и вызвать техногенную катастрофу.
Ввод проекта в эксплуатацию должно улучшить качество морской воды в Черном море и решить проблему переполнения Хаджибейского лимана”, - подчеркнули в Всеукраинской экологической лиги.
Напомним
Ранее эколог Владислав Балинский заявил, что без "Глубоководного выпуска" решить проблему загрязнения прибрежных вод в Одессе не удастся.