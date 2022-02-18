Всеукраїнська еколіга заявила про незадовільний екологічний стан Чорного моря та основні ризики
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. ГО "Всеукраїнська екологічна ліга" заявила про те, що на сьогоднішній момент екологічний стан Чорного моря є незадовільний. Про це журналістам УНН повідомили в ГО у відповідь на запит.
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"На даний момент екологічний стан Чорного моря є незадовільний, негативну динаміку посилює зміна клімату. Чорне море є найбільш ізольованим морем у світі, і майже все, що потрапляє в його акваторію залишається в його екосистемі.
Воднозбірна площа басейнів річок Чорного моря складає 1,5 млн км². До акваторії Чорного моря потрапляє стік чотирьох найбільших річок: Дунай, Дністер, Дніпро та Південний Буг. Сільськогосподарська діяльність на зазначеній водозбірній території є причиною виносу з річковим стоком до моря пестицидів, отрутохімікатів, нафтопродуктів, надлишків добрив та органічних речовин.
До основних джерел забруднення, засмічення моря відносяться річковий стік, скидання зворотних та стічних вод з точкових берегових джерел, дифузне забруднення, що надходить з морських транспортних засобів", - зазначили у Всеукраїнській екологічній лізі.
Там наголосили - найбільш критичними показниками стану морського середовища та небезпечних факторів негативного впливу є евтрофікація та її наслідки.
"...значне забруднення морських екосистем токсичними та канцерогенними речовинами, мікробіологічне забруднення, зменшення біологічного різноманіття, скорочення обсягу морських живих ресурсів, включаючи рибні запаси, зниження якості та доступності рекреаційних ресурсів, виникнення загроз здоров’ю населення", - заявляють у Лізі.
Водночас у Всеукраїнській екологічній лізі вважають, що введення в експлуатацію проекту “Глибоководний випуск” мало б покращити якість морської води в Чорному морі та розв’язати проблему переповнення Хаджибейського лиману.
“Метою “Глибоководного випуску” є припинення скидання неочищених стоків у Чорне море, а також випуск очищених стоків на гарантовано безпечну відстань від берега на глибині 16 м. Прокладання головної труби діаметром 2 м для “Глибоководного випуску” завершено ще 2011 року, її пропускна спроможність - 400 000 куб. Відсутність системи відводу стічних вод підвищує ризики прориву дамби на Хаджибейському лимані, як наслідок може відбутися підтоплення навколишніх територій та спричинити техногенну катастрофу.
Введення проекту в експлуатацію мало б покращити якість морської води в Чорному морі та розв’язати проблему переповнення Хаджибейського лиману”, - наголосили у Всеукраїнської екологічної ліги.
Нагадаємо
Раніше еколог Владислав Балинський заявив, що без "Глибоководного випуску" вирішити проблему забруднення прибережних вод в Одесі не вдасться.