Всемирный День радио и день рождения кинокамеры - 13 февраля на календаре

Всемирный день радио

Этот праздник отмечается ежегодно 13 февраля по инициативе Испании. Праздник был провозглашен на 36-й Генеральной конференции международной организации ЮНЕСКО от 3 ноября 2011 года. Дата празднования 13 февраля была выбрана потому, что именно в этот день в 1946 году впервые вышло в эфир "Радио ООН", которое проводило вещание из штаб-квартиры ведомства.

День рождения кинокамеры

В Этот день 127 лет назад Луи и Огюст Люмьер запатентовали первый аппарат для получения изображения, что двигалось, - кинокамеру. А уже впоследствии продемонстрировали изобретение в действии. Сейчас устройствами для видеозаписи уже никого не удивишь.

Первым в истории фильмом, который показан на большом экране, считают "Выход рабочих с фабрики". Премьера состоялась 28 декабря 1895 года в Париже. Несмотря на то, что первые фильмы были немыми и короткометражными (около 15 минут), они вызвали невероятный восторг у публики.

Именины:Виктор, Афанасий, Иван, Никита, Илья, Виктория