Всесвітній день радіо та день народження кінокамери - 13 лютого на календарі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні, 13 лютого, відзначають Всесвітній день радіо та день народження кінокамери. ПРо це інформує УНН.
Всесвітній день радіо
Це свято відзначається щорічно 13 лютого з ініціативи Іспанії. Свято було проголошено на 36-й Генеральній конференції міжнародної організації ЮНЕСКО від 3 листопада 2011 року. Дата святкування 13 лютого була вибрана тому, що саме в цей день у 1946 році вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», яке проводило мовлення зі штаб-квартири відомства.
День народження кінокамери
Цього дня 127 років тому року Луї і Огюст Люмьер запатентували перший апарат для отримання зображення, що рухалося, – кінокамеру. А вже згодом продемонстрували винахід у дії. Нині пристроями для відеозапису вже нікого не здивуєш.
Першим в історії фільмом, який показано на великому екрані, вважають «Вихід робітників з фабрики». Прем’єра відбулася 28 грудня 1895 року в Парижі. Незважаючи на те, що перші фільми були німими та короткометражними (близько 15 хвилин), вони викликали неймовірний захват у публіки.
Іменини: Віктор, Афанасій, Іван, Микита, Ілля, Вікторія