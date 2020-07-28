Всемирный день борьбы с гепатитом: Голубовская рассказала, как выявить и лечить смертоносный вирус

О том, как обстоит ситуация с диагностикой и лечением гепатитов В и С в Украине, УНН узнал у главного инфекциониста страны Ольги Голубовской.

Какая общая картина в Украине?

Украина, как и многие страны восточной Европы, имеет высокие показатели распространенности гепатита С. При этом распространенность гепатита В — умеренная.

Чем отличаются гепатит В от С?

Гепатит В, в большинстве случаев инфицирования, протекает с клинически выраженными симптомами. У человека возникает желтуха — он обращается к врачу, его госпитализируют, лечат, после чего он постоянно наблюдается — только так можно успеть выявить переход в хронические формы.

Гепатит С — это сложнее. В большинстве случаев инфицирование протекает абсолютно бессимптомно. Мы когда-то проводили исследования — менее 1% с желтушными формами. Как правило, выявление гепатита С — это случайная находка. И если гепатит В дает 5% хронических форм, то гепатит С 85%. Это единственный вирус в мире с таким хрониогенным потенциалом. И сегодня он считается самым смертоносным в мире, потому что все заканчивается плачевно, только растянуто во времени.

Какая статистика по гепатиту В и С в Украине?

Заболеваемость острым гепатитом В сейчас снижается по разным причинам, прежде всего за счет внедрения программ своевременной иммунопрофилактики. Это вакциноуправляемая инфекция. Против гепатита С вакцины нет и мы наблюдаем рост. А официальная статистика, я думаю, отстает.

Как лечат гепатиты В и С?

Впервые на глобальном уровне ВОЗ обратила внимание на проблему гепатитов в 2010 году — благодаря усилиям Всемирного Альянса по гепатитам, тогда президентом был Чарльз Гора, очень известный человек. ВОЗ представила резолюцию и признала, что это проблема и все страны должны участвовать в ее ликвидации.

Мы были одной из первых стран, которая сделала свою государственную программу лечения гепатита. В 2011 году мы сделали концепцию госпрограммы и через два года получили финансирование. В рамках этой госпрограммы мы создали стандарты оказания медпомощи.

В это время начали выходить новые схемы лечения, препараты так называемого прямого действия — курс лечения доходил до 150 тыс. долларов. Мы же смогли снизить цены до 900 долларов за курс, всего несколько стран получили такую возможность, только благодаря тому, что мы очень глобально подошли к этому вопросу.

Госпрограмма была очень комплексной. Она содержала системы противодействия, статистику, лабораторную диагностику, научное сопровождение. Клиницисты все сделали по своей части, а вот все остальное не было сделано, в том числе и по системам эпиднадзора. Все мы были свидетелями того, что случилось с нашей системой санэпидслужбы (санэпидемслужба была ликвидирована в два этапа: в 2014 и в 2017 году — ред.), ведь система учета больных это тоже их дело, поэтому наша система учета больных вообще не соответствует фактам.

Кто в группе риска?

Я всем говорю много лет, что мы все в группе риска. В первую очередь, это те люди, которые часто болеют, медработники, просто контактные люди, которые посещают салоны тату, пациенты наркодиспансеров — там самый высокий уровень инфицирования. Но повторяю, мы все в группе риска и поэтому каждый из нас должен пойти и обследоваться на антитела.

Как провериться?

Это можно сделать в домашних условиях: купить в аптеке экспресс-тест.

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А где есть препараты?

Благодаря огромному количеству лицензированных генериков (сравнительно дешевые препараты) наши пациенты сегодня имеют доступ к лечению. Эти препараты можно получить бесплатно, по госпрограмме, как правило, они есть в инфекционных больницах. Или же самостоятельно приобрести, цены совершенно на них доступные.

Это не как раньше, когда лечили интерферонами и люди продавали квартиры, а эффект от терапии был 50%. Сейчас это три месяца лечения, одна таблетка в день и эффективность достигает 98%, для медицины это практически 100%.

Самая главная проблема для больных — это позднее выявление.

Какие самые часто встречаемые симптомы?

А симптомов как раз и нет. Мы говорили про острый гепатит, а вот хронические формы заболевания, как правило, не сопровождаются никакими симптомами. Какая-то слабость. Иногда, когда у больных доминирует так называемый криоглобулинемический синдром, у них возникает сыпь на коже и это заставляет их обратиться к врачу. Но, обычно, нет никаких симптомов. Поэтому лучше пойти и самому обследоваться. Раз в год.

К сожалению вирусы гепатитов В и С имеют очень много внепеченочных локализаций и могут вызывать различные состояния от сыпи на коже до опухолей даже. Поэтому с вирусом надо бороться.

Сколько людей в Украине могут не знать, что у них гепатит С?

9% взрослого населения могут не знать. И что касается инфицированных, то их еще больше. Потому что инфицированный и больной это разные вещи.

Как коронавирус отразился на больных гепатитами В и С?

Он повлиял на то, что доступ к терапии по не связанным с COVID — 19 различным другим госпитализациям и обращениям к врачу ухудшился. Было время, когда вообще плановую медпомощь никто не оказывал, а все пациенты у которых нет угрозы развития хронических состояний они относятся к плановому лечению — вот это основное.

Были ли в Вашей практике случаи “ковида” у людей с гепатитом?

Конечно. Все зависит от того, на сколько компенсировано заболевание печени. Ведь самое главное, что приходится вводить большое количество в том числе гепатотоксичных препаратов. И сам коронавирус может вызвать поражение печени. Когда одно на другое накладывается — это очень сложно.

УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатиты В и С (здесь https://gepatit.net.ua/). С такой социальной инициативой выступила компания HETERO. На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.