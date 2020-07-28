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Всесвітній день боротьби з гепатитом: Голубовська розповіла, як виявити і лікувати смертоносний вірус

Київ • УНН

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Всесвітній день боротьби з гепатитом припадає на 28 липня. У цей день народився лауреат Нобелівської премії доктор Барух Бламберг, який відкрив вірус гепатиту B і розробив діагностичний тест на вірус і вакцину проти нього. Але, як і раніше, в світі існує глобальна проблема з діагностикою та лікуванням гепатиту. Україна не виняток.

Про те, яка ситуація з діагностикою та лікуванням гепатитів В і С в Україні, УНН дізнався у головного інфекціоніста країни Ольги Голубовської.

Яка загальна картина в Україні?

Україна, як і багато країн східної Європи, має високі показники поширеності гепатиту С. При цьому поширеність гепатиту В - помірна.

Чим відрізняються гепатит В від С?

Гепатит В, в більшості випадків інфікування, протікає з клінічно вираженими симптомами. У людини виникає жовтяниця - вона звертається до лікаря, її госпіталізують, лікують, після чого вона постійно спостерігається - тільки так можна встигнути виявити перехід в хронічні форми.

Гепатит С - це складніше. У більшості випадків інфікування протікає абсолютно безсимптомно. Ми колись проводили дослідження - менше 1% з жовтяничними формами. Як правило, виявлення гепатиту С - це випадкова знахідка. І якщо гепатит В дає 5% хронічних форм, то гепатит С 85%. Це єдиний вірус в світі з таким хроніогенним потенціалом. І сьогодні він вважається самим смертоносним в світі, адже все закінчується плачевно, тільки розтягнуто в часі.

Яка статистика по гепатиту В і С в Україні?

Захворюваність на гострий гепатит В зараз знижується з різних причин, перш за все, за рахунок впровадження програм своєчасної імунопрофілактики. Це вакцинокерована інфекція. Проти гепатиту С вакцини немає і ми спостерігаємо зростання. А офіційна статистика, я думаю, відстає.

Як лікують гепатити В і С?

Вперше на глобальному рівні ВООЗ звернула увагу на проблему гепатитів в 2010 році - завдяки зусиллям Всесвітнього Альянсу щодо гепатитів, тоді президентом був Чарльз Гора, дуже відома людина. ВООЗ представила резолюцію і визнала, що це проблема і всі країни повинні брати участь в її ліквідації.

Ми були однією з перших країн, яка зробила свою державну програму лікування гепатиту. У 2011 році ми зробили концепцію держпрограми і через два роки отримали фінансування. У рамках цієї держпрограми ми створили стандарти надання медичної допомоги.

У цей час почали виходити нові схеми лікування, препарати так званої прямого дії - курс лікування доходив до 150 тис. доларів. Ми ж змогли знизити ціни до 900 доларів за курс, всього кілька країн отримали таку можливість, тільки завдяки тому, що ми дуже глобально підійшли до цього питання.

Держпрограма була дуже комплексною. Вона містила системи протидії, статистику, лабораторну діагностику, науковий супровід. Клініцисти все зробили по своїй частині, а от все інше не було зроблено, в тому числі і по системам епіднагляду. Всі ми були свідками того, що сталося з нашою системою санепідслужби (санепідемслужба була ліквідована в два етапи: в 2014 і в 2017 році - ред.), адже система обліку хворих це теж їхня справа, тому наша система обліку хворих взагалі не відповідає фактам.

Хто в групі ризику?

Я всім кажу багато років, що ми всі в групі ризику. В першу чергу, це ті люди, які часто хворіють, медпрацівники, просто контактні люди, які відвідують салони тату, пацієнти наркодиспансерів - там найвищий рівень інфікування. Але повторюю, ми всі в групі ризику і тому кожен з нас повинен піти і обстежитися на антитіла.

Як перевірятися?

Це можна зробити в домашніх умовах: купити в аптеці експрес-тест.

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А де є препарати?

Завдяки величезній кількості ліцензованих генериків (порівняно дешеві препарати) наші пацієнти сьогодні мають доступ до лікування. Ці препарати можна отримати безкоштовно, за держпрограмою, як правило, вони є в інфекційних лікарнях. Або ж самостійно придбати, ціни абсолютно на них доступні.

Це не як раніше, коли лікували інтерферонами і люди продавали квартири, а ефект від терапії був 50%. Зараз це три місяці лікування, одна таблетка в день і ефективність досягає 98%, для медицини це практично 100%.

Найголовніша проблема для хворих - це пізнє виявлення.

Які симптоми зустрічаються найчастіше?

А симптомів як раз і немає. Ми говорили про гострий гепатит, а ось хронічні форми захворювання, як правило, не супроводжуються ніякими симптомами. Якась слабкість. Іноді, коли у хворих домінує так званий кріоглобулінемічний синдром, у них виникає висип на шкірі і це змушує їх звернутися до лікаря. Але, звичайно, немає ніяких симптомів. Тому краще піти і самому обстежитися. Раз на рік.

На жаль, віруси гепатитів В і С мають дуже багато позапечінкових локалізацій і можуть викликати різні стани від висипу на шкірі до пухлин навіть. Тому з вірусом треба боротися.

Скільки людей в Україні можуть не знати, що у них гепатит С?

9% дорослого населення можуть не знати. І що стосується інфікованих, то їх ще більше. Тому що інфікований і хворий це різні речі.

Як коронавірус позначився на хворих на гепатити В і С?

Він вплинув на те, що доступ до терапії з непов'язаних з COVID-19 різних інших госпіталізацій та звернень до лікаря погіршився. Були часи, коли взагалі планову медичну допомогу ніхто не надавав, а всі пацієнти у яких немає загрози розвитку хронічних станів вони відносяться до планового лікування - ось це головне.

Чи були у Вашій практиці випадки "ковіду" у людей з гепатитом?

Звісно. Все залежить від того, на скільки компенсовано захворювання печінки. Адже найголовніше, що доводиться вводити велику кількість в тому числі гепатотоксичних препаратів. І сам коронавірус може викликати ураження печінки. Коли одне на інше накладається - це дуже складно.

УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити В і С (тут https://gepatit.net.ua/). З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO. На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.

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