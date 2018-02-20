Внутри украинской власти есть толерантные к коррупции - Гройсман

“Внутри самой власти абсолютно разные течения — есть те, кто толерантен к коррупции, а есть те, кто не воспринимает это. Кого сегодня больше, мне трудно ответить, но я точно знаю, что такая организация, которая может восстановить справедливость с одной стороны, а с другой дать уверенность — это тот инструмент, который будет возвращать доверие. Но нам нужны первые результаты, и эти результаты — неотвратимость наказания. Неважно, это уголовное преступление, или это уголовно-коррупционное преступление... Поэтому я убежден, что в ближайшие месяцы мы примем закон об Антикоррупционном суде”, — резюмировал В.Гройсман.

Напомним, в Украине начат процесс дерегуляции и уничтожена коррупция в администрировании налогов.