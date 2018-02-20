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Всередині української влади є толерантні до корупції – Гройсман

Всередині української влади є толерантні до корупції – Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Усередині української влади є різні течії, зокрема ті, хто толерантно ставиться до корупції. Про це під час конференції “Міжнародна зустріч високого рівня з питань реформ в Україні” заявив голова уряду Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“Всередині самої влади є абсолютно різні течії — є ті, хто толерантний до корупції, а є ті, хто не сприймає це. Кого сьогодні більше, мені важко відповісти, але я точно знаю, що така інституція, яка може відновити справедливість з одного боку, а з іншого дати впевненість — це той інструмент, який буде повертати довіру. Але нам потрібні перші результати, і ці результати — невідворотність покарань. Неважливо, чи це кримінальний злочин, або це кримінально-корупційний злочин... Тому я переконаний, що найближчими місяцями ми ухвалимо закон про Антикорупційний суд”, — резюмував В.Гройсман.

Нагадаємо, в України розпочато процес дерегуляції та знищено корупцію в адмініструванні податків.

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