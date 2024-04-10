Всемирный день ягуара, Международный день булавки, День братьев и сестер. Что еще можно отметить 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, все зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня ягуара, пишет УНН.

Ягуар - третий по размерам в мире представитель семейства кошачьих. Внешне похож на леопарда, однако по экологическим характеристикам скорее напоминает тигра. Имеет чрезвычайно мощный укус, даже по сравнению с другими крупными кошками.

Ягуар способен прокусить панцирь бронированных рептилий и использует необычный способ убийства: кусает непосредственно через череп жертвы между ушами, чтобы нанести смертельный укус в мозг.

Ареалом обитания ягуаров сейчас в основном является Южная Америка. Хотя, эти хищники до сих пор встречаются и в Центральной Америке.

Популяция ягуаров с XIX века постепенно оказалась под угрозой из-за того, что их истребляли фермеры, которые таким образом оберегали свой скот. А также из-за браконьеров, которые бесконтрольно убивали этих хищников из-за их меха.

По оценкам ученых, сейчас в дикой природе насчитывается не более 150 тысяч особей ягуаров.

Еще сегодня можно отметить День рождения популярного в быту предмета с интересной историей - английской булавки.

Именно 10 апреля 1849 года талантливый американский изобретатель Уолтер Хант получил патент на булавку, острие иглы которой прикрывается крышкой. Практически сразу он продал патент за 400 долларов, и сделал это исключительно для того, чтобы отдать 15 долларов долга.

Но в том же году, предприимчивый британец Чарльз Роули получил патент на булавку такой же конструкции у себя на родине. Собственно, именно поэтому булавка и называется английской.

Также 10 апреля отмечается Международный день братьев и сестер. Событие посвящено изучению взаимоотношений между братьями и сестрами.

Со времен первых научных исследований к родным братьям и сестрам стали применять термин "сиблинги", позволяющий не конкретизировать каждый раз пол человека - мужской (брат) или женский (сестра), а обозначить людей, имеющих общих родителей.

Некоторые ученые считают, что очередность рождения полнее определяет характер человека, чем даже пол, национальность или принадлежность к определенной социальной группе.

Так, старшие братья и сестры считаются ответственнее и умнее других - как правило, их IQ несколько выше, чем у младших сиблингов.

Также считается, что малая разница в возрасте между братьями и сестрами способствует конфликтности, а значительный возрастной разрыв формирует отношения опеки старшего сиблинга над младшим.

Одними из самых известных сиблингов являются немецкие языковеды и сказочники Якоб и Вильгельм Гримм, изобретатели самолета Уилбер и Орвилл Райт, писательницы Шарлотта, Эмили и Энн Бронте, теннисистки Венера и Серена Уильямс.

10 апреля - это также Всемирный день работы из дома.

Удаленная работа не является феноменом, родившимся в цифровую эпоху. Исторически люди работали из дома или неподалеку, задолго до того, как промышленная революция централизовала рабочие места на фабриках и в офисных зданиях. С цифровой революцией эта тенденция повернулась вспять, позволив людям работать из любого места, где есть доступ к Интернету.

Среди недостатков работы из дома: несовершенное техническое обустройство рабочего места, отсутствие или недостаточное количество социальных контактов, отсутствие внешней мотивации и поддержки команды, сложности связанные с тайм-менеджментом и высокие требования к самоорганизации работника.

Еще сегодня можно приобщиться к празднованию Дня банана, Дня гомеопатии, Дня розового цвета.

По церковному календарю сегодня день памяти мучеников Терентия, Александра, Феодора, Максима, Африкана, Помпия, Зинона и других

По преданию, все они были христианами и служили в войске во времена императора Декия.

Когда в очередной раз усилились гонения на христиан, мужчины разрушили языческое капище.

Всех по приказу императора схватили, долго и жестоко пытали, а затем казнили.

Именины 10 апреля празднуют Терентий, Максим, Александр, Федор. Зиновий.