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Всемирный день ягуара, Международный день булавки, День братьев и сестер. Что еще можно отметить 10 апреля
Сегодня, 10 апреля, все зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня ягуара. По оценкам ученых, сейчас в дикой природе насчитывается не более 150 тысяч особей ягуаров.
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе, Украина, произошел взрыв, вызвавший воздушную тревогу в регионе после того, как, по сообщениям, ракета была выпущена из Черного моря в сторону Одессы.
Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ
Швейцария планирует отказаться от нейтралитета и сотрудничать с союзниками по НАТО в случае российской агрессии для обеспечения своей обороны, приостановив нейтралитет и организовав совместную оборону с партнерами в случае нападения.
Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине
Зеленский раскритиковал "примитивный" мирный план Трампа по передаче украинских территорий России, заявив, что переговоры с Путиным сомнительны, а на кону стоят человеческие жизни.
Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию
Британия направила шесть истребителей в Румынию в рамках миссии НАТО.
В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с Россией
Штаб-квартира НАТО будет создана в Миккели, Финляндия, в 140 км от российской границы, для планирования учений и управления финскими и шведскими войсками в случае необходимости.
Ключевая военная база хунты Мьянмы перешла в руки повстанцев
Повстанцы в Мьянме объявили о захвате военной базы вблизи стратегического торгового города Мьявади на границе с Таиландом, нанеся серьезный удар по военному режиму, который уже несколько месяцев сдает позиции оппозиционным группам.
МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины
МАГАТЭ проведет закрытую встречу 11 апреля в своей штаб-квартире в Вене, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской атомной электростанции, по требованию России и Украины, после недавних атак беспилотников на станцию.
Россия поставила в Индию ПЗРК - СМИ
Россия поставила Индии партию переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" для усиления ее возможностей противовоздушной обороны малой дальности вдоль северных границ.
В Николаеве прогремела серия взрывов
В Николаеве, Украина, во время воздушной тревоги произошли многочисленные взрывы, согласно местным сообщениям.