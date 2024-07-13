Всемирный день рома, Международный день головоломки, День купания голышом. Что еще можно отметить 13 июля

Сегодня, во вторую субботу июля, все желающие могут присоединиться к событию, посвященному любимому, как считается, напитку пиратов - Всемирному дню рома, пишет УНН.

Ром - это крепкий алкогольный напиток из выдержанного спирта, который является продуктом брожения и перегонки мелассы сахарного тростника. Ром выдерживают в бочках. В процессе выдержки в бочках к спирту переходят ароматические, красящие и дубильные вещества. Поэтому ром приобретает коричневый цвет с золотистым оттенком Содержание спирта в этом напитке может колебаться от 30% до 80%.

Считается, что в 1630 году на Барбадосе в промышленных масштабах начали выращивать сахарный тростник именно для производства рома. Через 30 лет был открыт первый специализированный завод по производству этого напитка.

В 1862 году на Кубе была основана компания Bacardi Rum, которая стала одной из самых известных брендов рома.

Люди, которые предпочитают интеллектуальные развлечения сегодня могут отметить Международный день головоломки.

13 июля 1944 года родился венгерский изобретатель, скульптор, архитектор и автор самой известной и популярной головоломки, которую все мы знаем как кубик Рубика, Эрно Рубик.

Цель этого события показать, что с одной стороны, головоломки это отличный способ развить свои умственные и логические способности, стать в чем-то лучшим. В частности, как 21-летний американец Макс Парк, который установил новый мировой рекорд в составлении кубика Рубика, сделав это за 3,13 секунды.

Еще сегодня можно приобщиться к шуточному празднику - Дню купания голышом.

По замыслу инициаторов, это событие должно пропагандирует бодипозитив, поощряет свободу самовыражения, а также празднует радость и освобождение от пребывания на природе.

По церковному календарю сегодня Собор архангела Гавриила.

По преданию, архангел Гавриил был вестником многих благодатных и важных известий. Именно Гавриил принес благую весть Деве Марии о том, что она родит Сына Божьего. А потом предупредил Иосифа, что царь Иудеи Ирод хочет убить всех младенцев.

Отмечается Собор Архангела Гавриила дважды в год: на Благовещение и в июле. Июльское празднование установлено в честь освящения в Константинополе храма Архангела Гавриила.

Именины 13 июля празднуют Гавриил, Степан, Антон.