Всемирный день голоса, День "Спасите слона", День пижамы на работе. Что еще можно отметить 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня голоса. Событие было основано в 1999 году в Бразилии и довольно быстро стало популярным во многих странах мира, пишет УНН.

Голос человека так же абсолютно уникален, как и отпечатки пальцев. Специалисты считают, что голос имеет большую силу, чем музыкальный инструмент. А также утверждают, что по голосу можно определить характер человека, а также возраст, вес, рост, и даже его социальный статус.

Цель сегодняшнего события - привлечь внимание людей к оценке состояния своего голоса, если есть какие-то нарушения в работе голосового аппарата, если они работают в коммуникативной сфере деятельности и для них важна большая выносливость голоса и убедительность звучания при общении с людьми.

Человеческий голос с древнейших времен был объектом внимания известных мыслителей и целителей. Гиппократ считал, что источником голоса является гортань, ему также принадлежат первые описания строения этого органа. Философ Аристотель и оратор Демосфен уделяли внимание специальным тренировкам для устранения недостатков голоса и дефектов речи.

Средневековому врачу Авиценне принадлежит научный трактат, посвященный механизму возникновения голоса, а также строению голосового аппарата и его связи с головным мозгом. Авиценна также изучал болезни голосовых органов и способы их лечения.

В середине XIX века испанцем Мануэлем Гарсиа, оперным певцом и педагогом по вокалу, впервые для осмотра гортани было применено зеркало, которое дало возможность увидеть, как функционируют голосовые связки. Этот метод, который назвали ларингоскопией, стал основой новой медицинской специальности - ларингологии, которая специализируется на лечении и профилактике болезней горла.

Примерно в то же время появились первые серьезные научные работы по фониатрии - медицинской дисциплине, которая занимается нарушениями в работе голосового аппарата.

Зоозащитники и любители дикой природы сегодня могут присоединиться ко Дню "Спасите слона", который был основан в 2012 году с целью распространения информации о необходимости сохранения слонов на нашей планете.

Популяция слонов в дикой природе постоянно сокращается. В начале XIX века в Африке насчитывалось около 26 миллионов слонов.

Массовая бесконтрольная охота на этих животных ради слоновой кости привела к тому, что в начале ХХ века количество слонов в Африке сократилось до 1,5 миллиона.

Сейчас же количество слонов в Африке не превышает 500 тысяч.

Чтобы сохранить популяцию слонов, в 1989 году был введен запрет на торговлю слоновой костью. Но это не касалось запасов кости, созданных до 1989 года.

Поклонники кинематографа сегодня могут отметить День посвященный культовому актеру немого кино Чарли Чаплину, который родился 16 апреля 1889 года.

Чаплин принадлежит к списку самых успешных комиков всех времен и народов, ведь он гениально комбинировал юмор с трагизмом.

С целью создания атмосферы расслабленности в офисе уменьшения стрессового напряжения работников сегодня можно организовать День пижамы на работе.

16 апреля компании устраивают пижамные вечеринки, каждый работник выбирает пижаму на свой вкус или в соответствии с выбранной тематикой. День пижамы позволяет создать веселое, дружеское и позитивное настроение среди коллег, что, в свою очередь, повысит уровень эффективности труда.

Также сегодня можно присоединиться ко Дню осведомленности о стрессе.

Стрессовое психологическое состояние негативно влияет на здоровье человека в целом, ведь почти все болезни вызваны стрессом.

Психологическое напряжение нужно организму для качественной работы мозга, но только в малых дозах. Если же человек испытывает стресс постоянно, не расслабляется и истощает себя, то со временем здоровье сильно ухудшится. Жизнь в состоянии стресса вызывает как психические заболевания, так и физические.

Еще одно сегодняшнее важное событие - День точки с запятой. К пунктуации это событие, которое в 2016 году начала Эми Блеуэл, не имеет никакого отношения.

Отец женщины в 2013 году покончил жизнь самоубийством. Поэтому, цель сегодняшнего события - информирование человечества по проблеме суицида, повышение образованности в вопросах психического здоровья, оказание помощи людьми, пережившими попытку самоубийства тем, кто в отчаянии.

Точка с запятой символизирует незаконченную жизнь: нужно жить дальше, ведь это еще не точка. 16 апреля люди делятся собственными историями тяжелых периодов жизни и делают тату с изображением точки с запятой.

Сама Эми Блеуэл, к сожалению, в 2017 году тоже покончила с собой.

По церковному календарю сегодня день памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии.

Три сестры жили в ІІІ веке в Италии. Они рано остались сиротами, и с юных лет решили посвятить свою жизнь служению Господу.

Девушки были очень красивыми, но отказывали всем женихам, даже правителю. Это его разозлило, и он приказал казнить сестер. Их сожгли на костре.

Именины 16 апреля празднуют Ирина, Галина, Леонид.