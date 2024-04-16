Всемирный день голоса, День "Спасите слона", День пижамы на работе. Что еще можно отметить 16 апреля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  100132 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  113885 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  117435 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  115923 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  101102 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202359 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195013 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194842 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189526 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129143 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

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12 апреля 2024, 06:00  •  309002 просмотра
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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  399138 просмотра

Всемирный день голоса, День "Спасите слона", День пижамы на работе. Что еще можно отметить 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня голоса. Голос человека так же абсолютно уникален, как и отпечатки пальцев. Специалисты утверждают, что по голосу можно определить характер человека, а также возраст, вес, рост, и даже его социальный статус.

УНН Lite •   •  6990 просмотра
Всемирный день голоса, День "Спасите слона", День пижамы на работе. Что еще можно отметить 16 апреля

Байден и его жена заработали в прошлом году $620 тысяч

В 2023 году президент США Джо Байден и его жена Джилл заработали 620 000 долларов, уплатили 146 600 долларов федерального подоходного налога и 34 400 долларов налогов штатов, а также пожертвовали 20 000 долларов 17 благотворительным организациям, в том числе 5 000 долларов Фонду Бо Байдена.

Экономика •   •  5324 просмотра
Байден и его жена заработали в прошлом году $620 тысяч

США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

Соединенные Штаты не будут сбивать российские беспилотники над Украиной, зато будут предоставлять оружие и средства противовоздушной обороны украинским военным.

Война •   •  14335 просмотра
США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США

На заводе General Dynamics в Скрентоне, штат Пенсильвания, который производит артиллерийские снаряды для армии США, вспыхнул небольшой пожар, но его быстро потушили, обошлось без жертв.

Общество •   •  13106 просмотра
В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США

BBC: Европейские компании помогают России строить корабли

Европейские компании продолжают поставлять компоненты на российские верфи, строящие корабли ВМФ, несмотря на санкции, помогая России укреплять свой военный потенциал.

Война •   •  14021 просмотра
BBC: Европейские компании помогают России строить корабли

Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране

Нетаньяху приказал израильским военным подготовить варианты взвешенного ответа против Ирана, который "пошлет сигнал", но позволит избежать жертв после того, как массированная атака Ирана на Израиль будет отбита.

Война •   •  14826 просмотра
Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране

В Хмельницкой области были слышны взрывы

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы, свидетельствующие о возможной атаке беспилотников, сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  13622 просмотра
В Хмельницкой области были слышны взрывы

МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Встречи МВФ и Всемирного банка на этой неделе имеют целью обсудить разблокирование замороженных российских активов для поддержки сопротивления Украины и ее долгосрочного восстановления.

Война •   •  14120 просмотра
МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Джонсон представил свой план помощи для Украины

Джонсон планирует представить четыре отдельных законопроекта, направленных на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности, включая использование конфискованных российских активов для помощи Украине.

Война •   •  13071 просмотра
Джонсон представил свой план помощи для Украины

Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество объединиться против иранской агрессии, которую он охарактеризовал как полномасштабную кампанию, угрожающую миру во всем мире и всему ближневосточному региону.

Война •   •  12755 просмотра
Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"