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Всемирный банк запустил новый проект на 1,2 млрд долл. для Украины

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 08:38  •  20234 просмотра

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Новый проект Всемирного банка INSPIRE, поддержанный займом в размере 1,2 миллиарда долларов США, будет финансировать социальные выплаты для почти 10 миллионов украинцев, пострадавших от российского вторжения. Проект направлен на финансирование социальной помощи малообеспеченным и уязвимым слоям населения

Всемирный банк утвердил новый проект INSPIRE, который финансируется за счет займа на 1,2 млрд долл. и должен обеспечить финансирование 29 видов социальных выплат почти 10 миллионам украинцев, пострадавших от последствий вторжения рф в Украину, сообщили во Всемирном банке, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, новый проект Всемирного банка "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)" был утвержден 30 ноября.

Проект обеспечит финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины, пострадавшим от разрушительных последствий вторжения россии в Украину. Малообеспеченным семьям необходима надлежащая поддержка для преодоления вызовов, вызванных войной, и избежания дальнейшего ухудшения жизненных обстоятельств

- сообщили во Всемирном банке.

Проект INSPIRE, как сообщается, "финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долларов США из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), который поддерживается правительством Японии".  

Мероприятия проекта, который будет внедрен Минсоцполитики, как сообщается, направлены на социальную поддержку лиц с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приемных и патронатных семей, лиц, нуждающихся в уходе, студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, получающих социальные стипендии, а также граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и торговли людьми. Проект INSPIRE также поддерживает усилия правительства Украины, направленные на реформирование важных программ социальной помощи, включая государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, жилищные субсидии и помощь на проживание внутренне перемещенным лицам, с целью охвата населения эффективной социальной поддержкой.

Ожидается, что этот проект охватит почти 10 миллионов украинцев во время наибольших для них потребностей. Он усилит способность правительства Украины оказывать социальную поддержку бедным и уязвимым слоям населения в критическое время, когда приближается зима и миллионы украинцев нуждаются в дополнительной помощи для оплаты счетов и обогрева своих домов

- сказал региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Дополнение

После вторжения россии в Украину мобилизованная Всемирным банком помощь, как сообщается, позволила правительству Украины предоставлять основные государственные услуги, которые охватывают более 15 миллионов украинцев. Вместе с одобренным проектом, Всемирный банк уже мобилизовал более 38 млрд долларов США экстренного финансирования в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии доноров таких стран, как: США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Испания, Германия, Канада, Швейцария, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия, Ирландия, Исландия, Индонезия, Литва, Латвия, Бельгия и Республика Корея.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Світовий банк запустив новий проект на 1,2 млрд дол. для України
World Bank launches new $1.2 billion project for Ukraine
Новости по теме

Всемирный банк запустил новый проект на 1,2 млрд долл. для Украины

Новый проект Всемирного банка INSPIRE, поддержанный займом в размере 1,2 миллиарда долларов США, будет финансировать социальные выплаты для почти 10 миллионов украинцев, пострадавших от российского вторжения. Проект направлен на финансирование социальной помощи малообеспеченным и уязвимым слоям населения

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