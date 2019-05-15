Вселенский Патриарх не против статуса Патриархата для Украинской церкви - Филарет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Вселенский Патриарх не отказывается, что в будущем Украинская Православная Церковь будет признана в статусе Патриархата. Об этом заявил патриарх Филарет на пресс-конференции по ситуации в Украинской православной церкви, передает корреспондент УНН.
"Наша цель - создание и признание Киевского Патриархата (за пределами страны - ред). И Вселенский Патриарх не отказывается, что в будущем Украинская церковь будет признана в статусе Патриархата. Об этом официально заявил представитель Вселенского Патриарха архиепископ Даниил", - отметил Филарет.
По его словам, чтобы ставить этот вопрос, надо объединиться - создать в Украине одну православную церковь.
"Нам нужно сохранять единство Украинской Православной Церкви. На этой позиции я стоял и стою - единственная Украинская Православная Церковь. В настоящее время она Киевская митрополия, а внутри страны - Киевский Патриархат", - пояснил Филарет.
То есть, за пределами Украины УПЦ признана Вселенским Патриархом как Киевская митрополия.
Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не существует оснований, чтобы забрать у Украины Томос об автокефалии православной церкви.