Філарет: немає підстав, щоб відібрати Томос

“Я думаю, що існування Київського патріархату всередині України не порушує Томос. Тому що представник Константинопольського патріархату Еммануїл сказав, що „ви зараз — частина Константинопольського патріархату, а коли ви отримаєте Томос про автокефалію... Церква автокефальна незалежна і тому можете робити все, що ви хочете“. Чого ми хочемо, ми хочемо об’єднати українське православ’я в одну церкву”, — сказав Філарет.

Філарет додав, що за межами України УПЦ не претендує на визнання патріархату.

“Для того, щоб нам об’єднатися, нам треба зберігати українську церкву як патріархат, але тільки в межах України. Ми за межами України не претендуємо на визнання нас як патріархату. І тому підстав для відібрання томосу нема. Бо ми визнаємо себе назовні як київська митрополія”, — зазначив Філарет.

Як повідомляв УНН, на думку патріарха Філарета, предстоятель ПЦУ Епіфаній “угодний” Москві.



Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.