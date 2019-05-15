Филарет: нет оснований, чтобы отобрать Томос
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не существует оснований, чтобы забрать у Украины Томос об автокефалии православной церкви, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Я думаю, что существование Киевского патриархата внутри Украины не нарушает Томос. Потому что представитель Константинопольского патриархата Эммануил сказал, что "вы сейчас - часть Константинопольского патриархата, а когда вы получите Томос об автокефалии ... Церковь автокефальная независимая и поэтому можете делать все, что вы хотите". Чего мы хотим, мы хотим объединить украинское православие в одну церковь", - сказал Филарет.
Филарет добавил, что за пределами Украины УПЦ не претендует на признание патриархата.
"Для того, чтобы нам объединиться, нам надо сохранять украинскую церковь как патриархат, но только в пределах Украины. Мы за пределами Украины не претендуем на признание нас как патриархата. И поэтому оснований для отобрания Томоса нету. Потому что мы признаем себя наружу как киевская митрополия", - отметил Филарет.
Как сообщал УНН, по мнению патриарха Филарета, предстоятель ПЦУ Епифаний "угодный" Москве.
Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.
5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и вернули в Украину.