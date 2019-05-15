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Вселенський Патріарх не проти статусу Патріархату для Української церкви - Філарет

Вселенський Патріарх не проти статусу Патріархату для Української церкви - Філарет

Київ • УНН

 • 9022 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Вселенський Патріарх не відмовляється, що в майбутньому Українська Православна Церква буде визнана в статусі Патріархату. Про це заявив патріарх Філарет на прес-конференції щодо ситуації в Українській православній церкві, передає кореспондент УНН.

"Наша мета – утворення і визнання Київського Патріархату (за межами країни – ред). І Вселенський Патріарх не відмовляється, що в майбутньому Українська церква буде визнана в статусі Патріархату. Про це офіційно заявив представник Вселенського Патріарха архієпископ Даниїл", - зазначив Філарет.

За його словами, щоб ставити це питання, треба об’єднатися – створити в Україні одну православну церкву.

"Нам потрібно зберігати єдність Української Православної Церкви. На цій позиції я стояв і стою – єдина Українська Православна Церква. На сьогодні вона Київська митрополія, а всередині країни – Київський Патріархат", - пояснив Філарет.

Тобто, за межами України УПЦ визнана Вселенським Патріархом як Київська митрополія.

Нагадаємо, почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що не існує підстав, щоб забрати в України Томос про автокефалію православної церкви.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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