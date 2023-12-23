"Все ровно" - Вилкул о слышимых взрывах в Кривом Роге
Киев • УНН
Сообщение о взрывах в Кривом Роге подтвердил глава Совета обороны города Александр Вилкул
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил слышимые взрывы в городе и указал, что "все ровно", пишет УНН.
Насчет взрывов, что слышали. Все равно
В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах. Глава Кировоградской ОВА призвал ничего не снимать23 декабрь 2023, 08:34 • 15758 просмотров
"Все ровно" - Вилкул о слышимых взрывах в Кривом Роге
Сообщение о взрывах в Кривом Роге подтвердил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах. Глава Кировоградской ОВА призвал ничего не снимать
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