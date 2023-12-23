В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах. Глава Кировоградской ОВА призвал ничего не снимать
Киев • УНН
В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах после предупреждения о ракетной угрозе
В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах на фоне объявления ракетной опасности Воздушными силами ВСУ. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал ничего не снимать и не выкладывать в сети, пишет УНН.
Детали
"Суспільне" сообщило в субботу, что "в Кривом Роге слышны звуки взрывов", а впоследствии, что "в Кропивницком прогремели взрывы".
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram призвал: "Ничего не снимаем и не выкладываем в сети!".
ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе, Кропивницкий призвали идти в укрытие23 декабрь 2023, 08:19 • 16344 просмотра
В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах. Глава Кировоградской ОВА призвал ничего не снимать
В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах после предупреждения о ракетной угрозе.
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