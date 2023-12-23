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В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах. Глава Кировоградской ОВА призвал ничего не снимать

Киев  •  УНН

23 декабрь 2023, 08:34  •  15616 просмотра

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В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах после предупреждения о ракетной угрозе

В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах на фоне объявления ракетной опасности Воздушными силами ВСУ. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал ничего не снимать и не выкладывать в сети, пишет УНН.

Детали

"Суспільне" сообщило в субботу, что "в Кривом Роге слышны звуки взрывов", а впоследствии, что "в Кропивницком прогремели взрывы".

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram призвал: "Ничего не снимаем и не выкладываем в сети!".

ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе, Кропивницкий призвали идти в укрытие23 декабрь 2023, 08:19 • 16344 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
У Кривому Розі та Кропивницькому повідомили про чутні вибухи. Голова Кіровоградської ОВА закликав нічого не знімати
Explosions were heard in Kryvyi Rih and Kropyvnytskyi. Head of Kirovohrad Regional Military Administration calls for no filming
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