В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах. Глава Кировоградской ОВА призвал ничего не снимать

В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах на фоне объявления ракетной опасности Воздушными силами ВСУ. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал ничего не снимать и не выкладывать в сети, пишет УНН.

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"Суспільне" сообщило в субботу, что "в Кривом Роге слышны звуки взрывов", а впоследствии, что "в Кропивницком прогремели взрывы".

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram призвал: "Ничего не снимаем и не выкладываем в сети!".

ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе, Кропивницкий призвали идти в укрытие