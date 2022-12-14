"Все может быть": Маляр рассказала о мобилизации после Нового года

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На вопрос "Какой может быть мобилизация после Нового года?”, Маляр ответила:

"Мобилизация зависит от нужд войны. Кроме того, есть потери, есть потребность в восстановлении. Потому что даже те люди, которые, к счастью, живы и не ранены, все равно нуждаются в замене, поэтому это нормальный процесс – мобилизация. Все может быть, все от войны зависит", – рассказала Маляр.

Напомним

Российские СМИ сообщали, что новая волна мобилизации в россии начнется в январе. Официально ее не будут объявлять.