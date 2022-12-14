"Все може бути": Маляр розповіла про мобілізацію після Нового року

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На запитання "Якою може бути мобілізація після Нового року?”, Маляр відповіла:

"Мобілізація залежить від потреб війни. Крім того, є втрати, є потреба у відновленні. Бо навіть ті люди, які, на щастя, живі та не поранені, все одно потребують заміни, тому це нормальний процес – мобілізація. Все може бути, все від війни залежить", – розповіла Маляр.

Нагадаємо

Російські ЗМІ повідомляли, що нова хвиля мобілізації в росії розпочнеться у січні. Офіційно її не оголошуватимуть.