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Все АЭС принадлежат народу Украины: Зеленский ответил на заявление Трампа

Киев • УНН

 • 9177 просмотра

Зеленский заявил, что все украинские АЭС являются собственностью народа. Он добавил, что вопрос собственности на ЗАЭС с Трампом не обсуждался, но открыт для инвестиций.

Все АЭС принадлежат народу Украины: Зеленский ответил на заявление Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все украинские атомные электростанции принадлежат народу Украины, и если американцы хотят забрать ЗАЭС у россиян, инвестировать и модернизировать ее – Украина может об этом говорить, но вопрос собственности станции с президентом США Дональдом Трампом не обсуждался.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это государственная атомная электростанция, это не частная собственность. У нас есть тепловая генерация, есть зеленая… там есть частное партнерство, есть полностью частная энергетика. Это абсолютно понятно и правильно. Но вся атомка принадлежит государству Украины. И временно оккупированная Запорожская область в городе Энергодар, где находится эта оккупированная станция, она также принадлежит украинскому государству. Это признают все

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что ответил Трампу, что ЗАЭС, если она не будет украинской, то "работать она ни на кого не будет".

Это незаконно. Если американцы думают об этом, как найти выход из этой ситуации… они хотят забрать ее у россиян и хотят инвестировать, модернизировать - это вопрос другой, это вопрос открыть, но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом

- добавил Зеленский. 

Напомним

Президент Дональд Трамп сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что США могут быть очень полезными в управлении украинскими АЭС.

В заявлении Белого дома указывалось, что американский президент также обсудил вопрос электроснабжения и атомных электростанций Украины. Он сказал, что США могут быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в области электроэнергетики и коммунальных услуг.

Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.

Президент Трамп также обсудил вопрос электроснабжения и атомных электростанций Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американская собственность на эти станции, с точки зрения главы Белого дома, была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Запорожская атомная электростанция
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