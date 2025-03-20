Всі АЕС належать народу України: Зеленський відповів на заяву Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі українські атомні електростанції належать народу України, і якщо американці хочуть забрати ЗАЕС у росіян, інвестувати та модернізувати її – Україна може про це говорити, але питання власності станції з президентом США Дональдом Трампом не обговорювалося.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає УНН.

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Всі атомні електростанції належать народу України. Це державна атомна електростанція, це не приватна власність. В нас є теплова генерація, є зелена… там є приватне партнерство, є повністю приватна енергетика. Це абсолютно зрозуміло і правильно. Але вся атомка належить державі України. І тимчасово окупована Запорізька область в місті Енергодар, де знаходиться ця окупована станція, вона також належить українській державі. Це визнають всі - сказав Зеленський.

Він зазначив, що відповів Трампу, що ЗАЕС, якщо вона не буде українська, то "працювати вона ні на кого не буде".

Це незаконно. Якщо американці думають про це, як знайти вихід з цієї ситуації… вони хочуть забрати її у росіян і хочуть інвестувати, модернізувати - це питання інше, це питання відкрити, але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Дональд Трамп сказав своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що США можуть бути дуже корисними в управлінні українськими АЕС.

В заяві Білого дому вказувалося, що американський президент також обговорив питання електропостачання та атомних електростанцій України. Він сказав, що США можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в галузі електроенергетики та комунальних послуг.

Американська власність на ці станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури.

Президент Трамп також обговорив питання електропостачання та атомних електростанцій України. Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в галузі електроенергетики та комунальних послуг. Американська власність на ці станції, з точки зору глави Білого дому, була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури.