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ВС отложил рассмотрение производства в отношении экс-бойцов "Торнадо"

Киев • УНН

 • 39392 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Верховный Суд отложил рассмотрение кассационных жалоб в интересах восьми осужденных бывших бойцов расформированной роты МВД Украины "Торнадо" из-за того, что на судебное заседание не явились защитники, участие которых является обязательным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС.

ВС отложил рассмотрение производства в отношении экс-бойцов "Торнадо"

"4 сентября 2020 года коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда отложила рассмотрение кассационных жалоб в интересах восьми осужденных (в частности, незаконное лишение свободы человека, вымогательство, пытки, доведение до самоубийства) - бывших бойцов расформированной роты МВД Украины "Торнадо" из-за того, что в судебное заседание не явились защитники, участие которых является обязательным", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следующее заседание по делу состоится 25 сентября 2020 года в 11:00.

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстации, которым к различным срокам лишения свободы было осуждено бывших бойцов батальона "Торнадо" за совершение тяжких преступлений.

Как сообщалось, Оболонский районный суд столицы приговорил восьмерых бойцов бывшей роты спецназначения МВД "Торнадо" на разные сроки, от 8 до 11 лет лишения свободы, а еще трех - к условным наказаниям.

17 июня 2015 года на то время главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в роте "Торнадо" возникла преступная группа, которая в Лисичанске Луганской области незаконно удерживала в подвале местных жителей, совершая против них насильственные действия побои, пытки, причинение телесных повреждений и особенно жестокое сексуальное насилие.

18 июня 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы особого назначения МВД Украины "Торнадо".

В общем обвинения "торнадовцев" включали, в частности создание преступной организации, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, незаконное лишение свободы или похищении человека, пытки, доведение лица до покушения на самоубийство, насильственное удовлетворении половой страсти неестественным способом и тому подобное.

Наибольшие сроки получили командир роты Руслан Онищенко и гражданин Беларуси Даниил Ляшук - 11 и 10 лет лишения свободы соответственно. Заместителю командира Николаю Цукурову назначили наказание в виде 9 лет тюрьмы, Ильи Холоду - 9,5 лет. Трое других фигурантов дела - Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Кущ получили по 9 лет, а Анатолий Пламадяла - 8 лет за решеткой. Еще четырех приговорили к 5 годам "условно" (с испытательным сроком). Это Юрий Шевченко, Роман Иваш, Андрей Демчук, и Никита Свиридовский.

Находясь в СИЗО, после вынесения приговора, "торнадовцы" устроили бунт , после чего были "расселены" в разные учреждения отбывания наказания.

Украинские Национальные Новости

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