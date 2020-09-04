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ВС відклав розгляд провадження щодо ексбійців “Торнадо”

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Верховний Суд відклав розгляд касаційних скарг в інтересах восьми засуджених колишніх бійців розформованої роти МВС України “Торнадо” через те, що на судове засідання не з’явилися захисники, участь яких є обов’язковою. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВС.

ВС відклав розгляд провадження щодо ексбійців “Торнадо”

“4 вересня 2020 року колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду відклала розгляд касаційних скарг в інтересах восьми засуджених (зокрема, за незаконне позбавлення волі людини, вимагання, катування, доведення до самогубства) — колишніх бійців розформованої роти МВС України „Торнадо“ через те, що в судове засідання не з’явилися захисники, участь яких є обов’язковою”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наступне засідання у справі відбудеться 25 вересня 2020 року об 11:00.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстації, яким до різних строків позбавлення волі було засуджено колишніх бійців батальйону “Торнадо” за вчинення тяжких злочинів.

Як повідомлялося, Оболонський районний суд столиці засудив вісьмох бійців колишньої роти спецпризначення МВС “Торнадо” на різні терміни, від 8 до 11 років позбавлення волі, а ще трьох — до умовних покарань.

17 червня 2015 року тодішній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що в роті “Торнадо” виникла злочинна група, яка в Лисичанську на Луганщині незаконно утримувала в підвалі місцевих жителів, вчиняючи проти них насильницькі дії: побої, катування, спричинення тілесних ушкоджень і особливо жорстоке сексуальне насильство.

18 червня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби особливого призначення МВС України “Торнадо”.

Загалом обвинувачення “торнадівців” включали, зокрема створення злочинної організації, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, незаконне позбавлення волі або викраденні людини, катування, доведення особи до замаху на самогубство, насильницьке задоволенні статевої пристрасті неприродним способом тощо.

Найбільші терміни отримали командир роти Руслан Онищенко і громадянин Білорусі Данило Ляшук — 11 і 10 років позбавлення волі відповідно. Заступнику командира Миколі Цукурову призначили покарання у вигляді 9 років в’язниці, Іллі Холоду — 9,5 років. Троє інших фігурантів справи — Борис Гульчук, Максим Глєбов, Микита Кущ отримали по 9 років, а Анатолій Пламадяла — 8 років за гратами. Ще чотирьох засудили до 5 років “умовно” (з випробувальним терміном). Це Юрій Шевченко, Роман Іваш, Андрій Демчук, і Микита Свиридовський.

Перебуваючи у СІЗО, після винесення вироку, “торнадівці” влаштували бунт, після чого були “розселені” у різні установи відбування покарання.

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