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Апеляційний суд залишив у силі вирок ексбійцям “Торнадо”

Апеляційний суд залишив у силі вирок ексбійцям “Торнадо”

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Київський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстації, яким до різних строків позбавлення волі було засуджено колишніх бійців батальйону “Торнадо” за вчинення тяжких злочинів, повідомляє УНН.

Апеляційний суд Києва розглядав скаргу з березня 2018 року.

Нагадаємо, Оболонський районний суд столиці засудив вісьмох бійців колишньої роти спецпризначення МВС “Торнадо” на різні терміни, від 8 до 11 років позбавлення волі, а ще трьох — до умовних покарань.

17 червня 2015 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що в роті “Торнадо” виникла злочинна група, яка в Лисичанську на Луганщині незаконно утримувала в підвалі місцевих жителів, вчиняючи проти них насильницькі дії: побої, катування, спричинення тілесних ушкоджень і особливо жорстоке сексуальне насильство.

18 червня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби особливого призначення МВС України “Торнадо”.

Загалом обвинувачення “торнадівців” включали, зокрема створення злочинної організації, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, незаконне позбавлення волі або викраденні людини, катування, доведення особи до замаху на самогубство, насильницьке задоволенні статевої пристрасті неприродним способом тощо.

Найбільші терміни отримали командир роти Руслан Онищенко і громадянин Білорусі Данило Ляшук — 11 і 10 років позбавлення волі відповідно. Заступнику командира Миколі Цукурову призначили покарання у вигляді 9 років в’язниці, Іллі Холоду — 9,5 років. Троє інших фігурантів справи — Борис Гульчук, Максим Глєбов, Микита Кущ отримали по 9 років, а Анатолій Пламадяла — 8 років за гратами. Ще чотирьох засудили до 5 років “умовно” (з випробувальним терміном). Це Юрій Шевченко, Роман Іваш, Андрій Демчук, і Микита Свиридовський.

Перебуваючи у СІЗО, після винесення вироку, “торнадівці” влаштували бунт, після чого були “розселені” у різні установи відбування покарання.

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