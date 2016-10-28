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15 марта, 19:03 • 116754 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171749 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141336 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133576 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114460 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106426 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102135 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137328 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ВСЮ вызвал ряд судей после ходатайства ГПУ о согласии на задержание

ВСЮ вызвал ряд судей после ходатайства ГПУ о согласии на задержание

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Высший совет юстиции объявил о вызове на заседание 01.11.2016 года ряда судей, в отношении которых поступило ходатайство ГПУ о предоставлении согласия на задержание. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ВСЮ.

"Высший совет юстиции объявил о вызове на заседание 01.11.2016 года ряда судей, в отношении которых поступило ходатайство ГПУ о предоставлении согласия на задержание", - сказано в сообщении.

Согласно официальному объявлению, размещенному на сайте Высшего совета юстиции, 1 ноября 2016 г. в 10:00 состоится рассмотрение ходатайств заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В. о предоставлении согласия на задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей судей Краснолучского городского суда Луганской области Долотина Виктора Алексеевича, Черновой Натальи Ивановны, Ковальчук Галины Леонидовны, Скнариной Лилии Григорьевны.

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