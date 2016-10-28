ВСЮ вызвал ряд судей после ходатайства ГПУ о согласии на задержание

"Высший совет юстиции объявил о вызове на заседание 01.11.2016 года ряда судей, в отношении которых поступило ходатайство ГПУ о предоставлении согласия на задержание", - сказано в сообщении.

Согласно официальному объявлению, размещенному на сайте Высшего совета юстиции, 1 ноября 2016 г. в 10:00 состоится рассмотрение ходатайств заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В. о предоставлении согласия на задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей судей Краснолучского городского суда Луганской области Долотина Виктора Алексеевича, Черновой Натальи Ивановны, Ковальчук Галины Леонидовны, Скнариной Лилии Григорьевны.