ВРЮ викликала низку суддів після клопотання ГПУ про згоду на затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вища рада юстиції оголосила про виклик на засідання 01.11.2016 року ряду суддів, щодо яких надійшло клопотання ГПУ про надання згоди на затримання. Про це УНН повідомили у прес-службі ВРЮ.
“Вища рада юстиції оголосила про виклик на засідання 01.11.2016 року ряду суддів, щодо яких надійшло клопотання ГПУ про надання згоди на затримання”, — сказано в повідомленні.
Відповідно до офіційного оголошення, розміщеного на сайті Вищої ради юстиції, 1 листопада 2016 року о 10 годині відбудеться розгляд клопотань заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. про надання згоди на затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суддів Краснолуцького міського суду Луганської області Долотіна Віктора Олексійовича, Чернової Наталії Іванівни, Ковальчук Галини Леонідівни, Скнаріної Лілії Григорівни.