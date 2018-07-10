ВСП рекомендовал Президенту назначить 68 судей местных судов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Высший совет правосудия решил направить Президенту Украины представление о назначении 68 судей местных судов, прошедших квалификационное оценивание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВРУ, передает УНН.
"Высший совет правосудия принял внести представление Президенту Украины о назначении на должности в местных судах 68 судей, которые успешно прошли квалификационное оценки", - отметили в пресс-службе.
В ВСП добавили, что судей было признано соответствующими занимаемой должности, и рекомендовано для назначения на должности.
Как сообщал УНН, в Высшей квалификационной комиссии судей сообщали, что профессиональную переаттестацию в Украине не прошли 10% судей.