ВРП рекомендувала Президенту призначити 68 суддів до місцевих судів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Вища рада правосуддя вирішила направити Президентові України подання про призначення 68 суддів до місцевих судів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВРП, передає УНН.
"Вища рада правосуддя ухвалила внести подання Президентові України про призначення на посади до місцевих судів 68 суддів, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання", - зазначили у прес-службі.
У ВРП додали, що суддів було визнано такими, що відповідають займаній посаді, та рекомендовано для призначення на посади.
Як повідомляв УНН, у Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомляли, що професійну переатестацію в Україні не пройшли 10% суддів.