ВРП рекомендувала Президенту призначити 68 суддів до місцевих судів

"Вища рада правосуддя ухвалила внести подання Президентові України про призначення на посади до місцевих судів 68 суддів, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання", - зазначили у прес-службі.



У ВРП додали, що суддів було визнано такими, що відповідають займаній посаді, та рекомендовано для призначення на посади.



Як повідомляв УНН, у Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомляли, що професійну переатестацію в Україні не пройшли 10% суддів.