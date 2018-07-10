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ВРП рекомендувала Президенту призначити 68 суддів до місцевих судів

ВРП рекомендувала Президенту призначити 68 суддів до місцевих судів

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Вища рада правосуддя вирішила направити Президентові України подання про призначення 68 суддів до місцевих судів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВРП, передає УНН.

"Вища рада правосуддя ухвалила внести подання Президентові України про призначення на посади до місцевих судів 68 суддів, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання", - зазначили у прес-службі.

У ВРП додали, що суддів було визнано такими, що відповідають займаній посаді, та рекомендовано для призначення на посади.

Як повідомляв УНН, у Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомляли, що професійну переатестацію в Україні не пройшли 10% суддів.

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