ВРП продлил срок отстранения от должности киевской судьи Войтенко

"Высший совет правосудия постановил: ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. удовлетворить, продлить до 20 августа 2018 срок временного отстранения судьи Подольского районного суда города Киева Войтенко Татьяны Витальевны от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.



Стоит отметить, что в своем ходатайстве Холодницкий мотивировал необходимость продления срока отстранения Войтенко от должности необходимостью проведения следственных действий.



Напомним, судьи Войтенко 27 апреля 2018 сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 (принятия предложения о неправомерной выгоде) Уголовного кодекса Украины.



Как сообщал УНН, Высший совет правосудия поддержала законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда". Соответствующее решение сегодня было принято на заседании Совета.