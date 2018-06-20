ВРП продовжив строк відсторонення від посади київської судді Войтенко

"Вища рада правосуддя ухвалила: клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. задовольнити, продовжити до 20 серпня 2018 року строк тимчасового відсторонення судді Подільського районного суду міста Києва Войтенко Тетяни Віталіївни від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.



Варто зазначити, що у своєму клопотанні Холодницький мотивував необхідність подовження строку відсторонення Войтенко від посади необхідністю проведення слідчих дій.



Нагадаємо, судді Войтенко 27 квітня 2018 року повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 (прийняття пропозиції за неправомірну вигоду) Кримінального кодексу України.



Як повідомляв УНН, Вища рада правосуддя підтримала законопроект “Про утворення Вищого антикорупційного суду”. Відповідне рішення сьогодні було ухвалено на засіданні Ради.