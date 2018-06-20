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ВРП продовжив строк відсторонення від посади київської судді Войтенко

ВРП продовжив строк відсторонення від посади київської судді Войтенко

Київ • УНН

 • 9259 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Вища рада правосуддя продовжила строк відсторонення від виконання службових обов'язків судді Подільського районного суду Києва Тетяні Войтенко, яка підозрюється у хабарництві. Про це повідомляє прес-служба ВРП, передає УНН.

"Вища рада правосуддя ухвалила: клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. задовольнити, продовжити до 20 серпня 2018 року строк тимчасового відсторонення судді Подільського районного суду міста Києва Войтенко Тетяни Віталіївни від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у своєму клопотанні Холодницький мотивував необхідність подовження строку відсторонення Войтенко від посади необхідністю проведення слідчих дій.

Нагадаємо, судді Войтенко 27 квітня 2018 року повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 (прийняття пропозиції за неправомірну вигоду) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, Вища рада правосуддя підтримала законопроект “Про утворення Вищого антикорупційного суду”. Відповідне рішення сьогодні було ухвалено на засіданні Ради.

Українські Національні Новини

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