ВСП продолжила отстранения подозреваемого во взяточничестве судьи Окружного админсуда столицы

"Высший совет правосудия постановил: ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого удовлетворить. Продлить до 11 августа 2018 срок временного отстранения судьи Окружного административного суда Киева Власенковой Елене Александровне от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - огласил решение председатель ВРУ Игорь Бенедисюк.



Отметим, что САП просила продолжить отстранения судьи еще на два месяца.



Напомним, 10 мая САП вместе с СБУ задержали на взятке судью Окружного административного суда Киева.



11 мая 2018 судьи Окружного административного суда города Киева сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").



22 мая ВСП отстранил судью Окружного админсуда Киева.



