ВСП продолжила отстранения подозреваемого во взяточничестве судьи Окружного админсуда столицы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 66194 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108300 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129467 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136625 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172546 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154328 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141817 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130536 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183908 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118361 просмотра

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ВСП продолжила отстранения подозреваемого во взяточничестве судьи Окружного админсуда столицы

ВСП продолжила отстранения подозреваемого во взяточничестве судьи Окружного админсуда столицы

Киев  •  УНН

 • 7088 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Высший совет правосудия продолжил срок отстранения судьи Окружного административного суда Киева Елены Власенковой, подозреваемой во взяточничестве, до 11 августа 2018 года. Такое решение сегодня решения лили члены ВСП, передает УНН.

"Высший совет правосудия постановил: ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого удовлетворить. Продлить до 11 августа 2018 срок временного отстранения судьи Окружного административного суда Киева Власенковой Елене Александровне от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - огласил решение председатель ВРУ Игорь Бенедисюк.

Отметим, что САП просила продолжить отстранения судьи еще на два месяца.

Напомним, 10 мая САП вместе с СБУ задержали на взятке судью Окружного административного суда Киева.

11 мая 2018 судьи Окружного административного суда города Киева сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

22 мая ВСП отстранил судью Окружного админсуда Киева.

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