ВСП продолжила отстранения подозреваемого во взяточничестве судьи Окружного админсуда столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Высший совет правосудия продолжил срок отстранения судьи Окружного административного суда Киева Елены Власенковой, подозреваемой во взяточничестве, до 11 августа 2018 года. Такое решение сегодня решения лили члены ВСП, передает УНН.
"Высший совет правосудия постановил: ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого удовлетворить. Продлить до 11 августа 2018 срок временного отстранения судьи Окружного административного суда Киева Власенковой Елене Александровне от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - огласил решение председатель ВРУ Игорь Бенедисюк.
Отметим, что САП просила продолжить отстранения судьи еще на два месяца.
Напомним, 10 мая САП вместе с СБУ задержали на взятке судью Окружного административного суда Киева.
11 мая 2018 судьи Окружного административного суда города Киева сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").
22 мая ВСП отстранил судью Окружного админсуда Киева.