ВРП продовжила відсторонення підозрюваної у хабарництві судді Окружного адмінсуду столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Вища рада правосуддя продовжила строк відсторонення судді Окружного адміністративного суду Києва Олени Власенкової, підозрюваної у хабарництві, до 11 серпня 2018 року. Таке рішення сьогодні ухвали лили члени ВРП, передає УНН.
"Вища рада правосуддя ухвалила: клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького задовольнити частково. Продовжити до 11 серпня 2018 року строк тимчасового відсторонення судді Окружного адміністративного суду Києва Власенкової Олени Олександрівни від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - оголосив рішення голова ВРП Ігор Бенедисюк.
Зазначимо, що САП просила продовжити відсторонення судді ще на два місяці.
Нагадаємо, 10 травня САП разом з СБУ затримали на хабарі суддю Окружного адміністративного суду Києва.
11 травня 2018 року судді Окружного адміністративного суду міста Києва повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”).
22 травня ВРП відсторонила суддю Окружного адмінсуду Києва.