ВРП продовжила відсторонення підозрюваної у хабарництві судді Окружного адмінсуду столиці

"Вища рада правосуддя ухвалила: клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького задовольнити частково. Продовжити до 11 серпня 2018 року строк тимчасового відсторонення судді Окружного адміністративного суду Києва Власенкової Олени Олександрівни від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - оголосив рішення голова ВРП Ігор Бенедисюк.



Зазначимо, що САП просила продовжити відсторонення судді ще на два місяці.



Нагадаємо, 10 травня САП разом з СБУ затримали на хабарі суддю Окружного адміністративного суду Києва.



11 травня 2018 року судді Окружного адміністративного суду міста Києва повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”).



22 травня ВРП відсторонила суддю Окружного адмінсуду Києва.



