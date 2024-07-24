Национальный банк Украины не рассматривает сейчас смену на новый дизайна банкноты в тысячу гривен. Об этом рассказал директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода в эфире телемарафона, добавив, что купюра вышла в обращение октябре 2019 года, поэтому время замены дизайна еще не наступило, передает УНН.

Детали

"На сегодня все мировые банки, национальные банки раз в 15 лет пересматривают дизайн банкнот. Что касается дизайна банкноты в тысячу гривен, то она вышла в обращение в октябре 2019 года, поэтому, если посмотреть на сроки годности, пересмотра этих действий, то ее время не истекло. Мы не рассматриваем сейчас замену банкноты в тысячу гривен на новый дизайн. Время еще не пришло", - сказал Прохода.

Напомним

Национальный банк Украины с 1 августа начнет замену банкнот 500 гривен образцов 2003-2007 годов. Старыми банкнотами можно будет рассчитываться.