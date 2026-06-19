Временное ослабление санкций США принесло россии более $2 млрд дополнительных доходов - S&P Global
Киев • УНН
Временное ослабление санкций США на экспорт российской нефти принесло москве более $2 млрд дополнительных доходов. Администрация Трампа решила не продлевать исключение после завершения войны между Ираном и США.
Временное ослабление санкций США на экспорт российской нефти позволило Москве получить более 2 млрд долларов дополнительных доходов всего за несколько месяцев. В то же время администрация президента США Дональда Трампа решила не продлевать действие соответствующего исключения после завершения войны между Ираном и США и восстановления поставок нефти через Ормузский пролив, сообщает УНН со ссылкой на S&P Global.
Детали
США позволили сроку действия лицензии на временное смягчение нефтяных санкций против России истечь 17 июня. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре сможет усилить давление на Москву.
Мы сможем это сделать, потому что нефть снова поступает на рынок
Как отмечает издание, после начала войны между Ираном и США американский Минфин трижды предоставлял 30-дневные исключения из санкций для российской нефти, транспортировавшейся морем. После истечения каждого срока действия лицензии её продлевали через несколько дней.
По данным S&P Global Commodities at Sea, экспорт российской сырой нефти вырос с 4,9 млн баррелей в сутки в феврале до 6 млн баррелей в сутки в мае.
Старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Atlantic Council Ольга Хакова заявила, что временное ослабление санкций и рост цен на энергоносители принесли России более 2 млрд долларов дополнительных доходов.
Всего за несколько месяцев Россия получила более 2 миллиардов долларов дополнительных прибылей благодаря высоким ценам на энергоносители и действию лицензий. Эти сверхприбыли профинансировали беспрецедентный масштаб ударов дронами и ракетами по Украине весной
В то же время она предостерегла, что даже без продления действия исключений Россия и впредь будет пытаться обходить санкции и перенаправлять нефтяные поставки азиатским покупателям со значительными скидками, чтобы сохранить часть экспортных доходов.
Кроме того, лидеры стран G7 во время саммита во Франции договорились усилить санкционное давление на российскую военную экономику, в частности на нефтяной и газовый сектора.
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