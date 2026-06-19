Временное ослабление санкций США принесло россии более $2 млрд дополнительных доходов - S&P Global

Временное ослабление санкций США на экспорт российской нефти позволило Москве получить более 2 млрд долларов дополнительных доходов всего за несколько месяцев. В то же время администрация президента США Дональда Трампа решила не продлевать действие соответствующего исключения после завершения войны между Ираном и США и восстановления поставок нефти через Ормузский пролив, сообщает УНН со ссылкой на S&P Global.

США позволили сроку действия лицензии на временное смягчение нефтяных санкций против России истечь 17 июня. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре сможет усилить давление на Москву.

- сказал Трамп во время саммита G7 во Франции.

Мы сможем это сделать, потому что нефть снова поступает на рынок

Как отмечает издание, после начала войны между Ираном и США американский Минфин трижды предоставлял 30-дневные исключения из санкций для российской нефти, транспортировавшейся морем. После истечения каждого срока действия лицензии её продлевали через несколько дней.

По данным S&P Global Commodities at Sea, экспорт российской сырой нефти вырос с 4,9 млн баррелей в сутки в феврале до 6 млн баррелей в сутки в мае.

Старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Atlantic Council Ольга Хакова заявила, что временное ослабление санкций и рост цен на энергоносители принесли России более 2 млрд долларов дополнительных доходов.

Всего за несколько месяцев Россия получила более 2 миллиардов долларов дополнительных прибылей благодаря высоким ценам на энергоносители и действию лицензий. Эти сверхприбыли профинансировали беспрецедентный масштаб ударов дронами и ракетами по Украине весной